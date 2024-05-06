Уничтожение вражеского катера в Крыму: в сети показали спутниковые снимки

Главное управление разведки уничтожило российский скоростной катер на западном побережье Крыма. Журналисты установили точную локацию поражения судна и показали спутниковые снимки.

Подразделение ГУР МО Украины Group 13 уничтожило скоростной российский катер в районе бухты Узкая в Крыму. На спутниковых снимках можно увидеть точное место удара по вражескому судну.

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Операция ГУР в Крыму

"Схемы" установили точную локацию и публикуют снимки со спутника Planet Labs, на которых видно место попадания и поврежденный в результате этого пирс, к которому был пришвартован российский катер,

– сообщили журналисты.

Ранее сами разведчики также опубликовали видео на котором видно, что камера, расположена, вероятно, на морском дроне, приближается к кораблю.

Журналисты показали точную локацию, где был поражен вражеский катер / Фото: "Радио Свобода"

В ГУР также отмечали, что успешная миссия в бухте Узкая стала возможной при содействии платформы United24.

Что известно об уничтожении российского судна

В ночь на 6 мая Главное управление разведки Минобороны использовало морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский катер. Ранее благодаря этим дронам уже было уничтожено несколько российских кораблей. В частности, "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

Уничтожение катера – это работа спецподразделения ГУР МО Group 13. По словам Андрея Юсова, враг пытается учитывать все предыдущие атаки и уничтожения предыдущих плавсредств, но украинские специалисты находят новые и новые маршруты и инструменты для поражения.

Ранее британская разведка сообщала, что после ряда потерь российских кораблей в Черном море Кремль решил сменить командующего Черноморским флотом и главкома ВМФ России.