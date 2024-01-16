Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что в Соединенных Штатах во всех новостях прозвучала информация об ликвидации российского самолета. Это вкладывается в тенденцию последних недель в американской прессе по поводу появления позитивных новостей об Украине.

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Украина остается символом сопротивления

Ранее, по словам Пионтковского, в американских СМИ превалировали антиукраинские статьи с негативной по отношению к Киеву риторикой. Выводы журналистов сводились к тому, что не стоит дальше поддерживать Украину, которая якобы должна "капитулировать" перед Владимиром Путиным.

Однако в последние две недели публикуются в большом количестве положительные новости об Украине. ВСУ есть чем похвастаться. Не имея ни авиации, ни флота, Украина выгнала российский флот из Черного моря. Это лишь одна из многих побед украинских сил,

– отметил оппозиционный политик.

Кроме того, нарратив российской пропаганды, что "мир устал от Украины" не выдерживает критики.

"В Киеве последние дни просто парад знаменитостей. Приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На следующий день в Украину прибыл новоназначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Ждем визита премьер-министра Польши Дональда Туска. Также недавно Владимир Зеленский совершил поездку по странам Балтии. Это говорит о том, что Украина остается символом сопротивления", – подчеркнул Андрей Пионтковский.



Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

Что известно о ликвидации Украиной российского самолета