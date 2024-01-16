Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що в Сполучених Штатах у всіх новинах лунала інформація про збиття російського літака. Це вкладається в тенденцію останніх тижнів в американській пресі щодо появи позитивних новин про Україну.
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Україна залишається символом опору
Раніше, за словами Піонтковського, в американських ЗМІ з'являлися антиукраїнські статті з негативною щодо Києва риторикою. Висновки журналістів зводилися до того, що не варто надалі підтримувати Україну, яка нібито має "капітулювати" перед Владіміром Путіним.
Проте в останні два тижні публікуються у великій кількості позитивні новини щодо України. ЗСУ є чим похвалитися. Не маючи ані авіації, ані флоту, Україна вигнала російський флот з Чорного моря. Це лише одна з багатьох перемог українських сил,
– зазначив опозиційний політик.
Крім того, наратив російської пропаганди, що буцімто "світ втомився від України" не витримує критики.
"В Києві останні дні просто парад знаменитостей. Приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Наступного дня до України прибув щойно призначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Чекаємо на візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Також нещодавно Володимир Зеленський здійснив поїздку по країнах Балтії. Це свідчить про те, що Україна залишається символом опору", – підкреслив Андрій Піонтковський.
Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про збиття Україною російського літака
- Ввечері 14 січня українські Повітряні сили ліквідували російський ДРЛВ А-50, а також пошкодили літак Іл-22, який російські пілоти ледве приземлили в Анапі.
- Аналітики ISW прокоментували ліквідацію А-50, зазначивши, що цей літак Росія застосовувала для координації дій своєї авіації та, імовірно, ППО.
- Також в російських пабліках розганялась версія, що А-50 нібито було знищено дружнім вогнем, тобто росіяни самі й збили свій літак. В ISW зауважили, якщо ця інформація відповідає дійсності, це б стало "катастрофічним провалом" російської армії.
- Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати цей інцидент, адже російська влада та особисто Владімір Путін намагаються дистанціюватись від таких поразок, щоб не забирати негатив на себе.