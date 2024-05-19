Это может быть только второй случай в истории: как ВСУ удалось уничтожить "Ковровец"

Украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец". Пока что неизвестно, чем поразили это судно.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил 24 Каналу, что, если по этому кораблю ударили дальнобойными ракетами ATACMS, то это может быть второй случай в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой. Отметим, что ночь на 19 мая в Крыму была неспокойной.

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"Первый раз – тоже украинцы были. Это когда "Точкой-У" в Бердянске большой десантный корабль притопили. А теперь ATACMS – еще тральщик в Севастопольской бухте. Для ATACMS – это вообще премьера на старости лет", – сказал Лакийчук.

Морской тральщик "Ковровец" – это судно проекта 266-М одной из бригад россиян. Таких кораблей было около шести штук.

Пока оккупантам казалась "безопасно", они базировали их в Стрелецкой бухте. После того, как украинские морские дроны начали уничтожать вражеские суда, враг вынужден был перенести часть своих кораблей в Южную бухту, а еще другую – в Инженерную.

Севастопольцы говорят: "Во время ночного мощного обстрела военных объектов в Севастополе горел на 13-м причале один корабль". И, очевидно, затонул. Думаю, что это как раз "Ковровец" и был,

– предположил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI.

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