По всей вероятности, за сентябрь украинские воины ликвидируют более 750 единиц этой техники. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан поделился с 24 Каналом своим видением по этому прогнозу. И также отметил, что оккупанты понимают, что проигрывают в контрбатарейной борьбе.

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Оккупанты становятся пассивными

У россиян резко снизилась активность наступательных действий по всей линии фронта. Враг перестал оттягивать технику из-за большой дальности удара Сил обороны. Об этом свидетельствует большое количество потерь оккупантов. Только за минувшие сутки, 16 сентября, украинские воины уничтожили свыше 15 артиллерийских систем противника.

В конце концов они начинают понимать, что мы их и технику "перемалываем". Но они в этом сами виноваты, ведь пробовали наступать, поэтому напросились на контрбатарейную борьбу,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне теряют боевой потенциал

Как результат, на Купянском направлении стало меньше боевых столкновений. Однако некоторые российские контратаки происходят благодаря "мясным штурмам", в которые входят "элитные" подразделения – бездомные. Поскольку основную часть профессиональных бойцов украинские защитники уничтожили еще в 2022 году.

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Россияне начинают "плавать" по всей линии фронта. С одного участка оккупанты выводят часть техники и перебрасывают на другой. Из-за таких перебросок враг теряет около 30% боевого потенциала.

У них недостаточно резервов, поэтому они пытаются закрыть дыры, которые являются предсказуемыми для наших ударов,

– сказал Роман Свитан.

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