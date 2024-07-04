Прятали и в гаражах, и в укрытиях: эпические видео уничтожения российской техники и пехоты

20-й ОБСП "Украина" ОПБр поделился видео своей работы на фронте. Защитники отобрали кадры уничтожения техники и личного состава противника с помощью FPV-дронов.

Кроме этого, военные обратились к народу с просьбой. Они нуждаются в средствах на то, чтобы атаки FPV-дронов на российские позиции продолжались и дальше.

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Работа дронов ВСУ

20-й Отдельный батальон специального назначения “Украина” Отдельной президентской бригады поделился эпической подборкой с работой их операторов БпЛА только за последние несколько дней. Так, украинские осуществили атаки на гараж, где россияне прятали свою техники, на вражеские блиндажи и окопы, а также оставленное оккупантами багги.

"Вражеская техника должна пасть! Уничтоженных оккупантов будет еще больше", – пишут украинские защитники.

Кадры уничтожения российской техники и пехоты: смотрите видео