Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что у россиян в целом осталось не так много систем С-400. И они сейчас очень нужны им в очень многих местах, в частности, в Москве.

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Перетащили С-400 с Дальнего Востока

Также С-400 требуется на фронте, протяженность которого составляет 1,5 тысячи километров. Кроме того, эти системы срочно нужны в Крыму.

Однако у оккупантов есть на полуострове еще минимум 5 систем ПВО С-400. Одну систему россияне перетащили в Чонгар с Дальнего Востока после того, как ВСУ атаковали Чонгарский мост,

– подчеркнул капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

Поражение С-400 является лишь одним аспектом того, что Украина начала бить по Крыму технологическими ракетами. Есть, по мнению Рыженко, еще и другие моменты, позволяющие ЗСУ это делать. И факт подавления ПВО противника имеет для нас положительное значение.

Однако за этим необходимо следить, и наша разведка это регулярно делает, изучая, как можно спланировать удар, чтобы ракеты были способны преодолеть ПВО россиян.

ЗРК С-400 "Триумф" Это модернизированный россиянами советский зенитно-ракетный комплекс С-300, принятый на вооружение российской армией в 2007 году. На одной пусковой Это модернизированный россиянами советский зенитно-ракетный комплекс С-300, принятый на вооружение российской армией в 2007 году. На одной пусковой установке С-400 можно разместить 4 ракеты. Их радиус действия составляет до 400 км. Скорость этой ракеты – около 4 000 километров в час. ЗРК якобы может работать с 80 воздушными целями одновременно, запуская по 2 ракеты на каждую. Кроме того, С-400 якобы может сбивать движущиеся цели со скоростью до 4 800 километров в час. Именно поэтому россияне утверждают, что этот комплекс может уничтожать американские ракеты ATACMS.

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Россия не имеет единой системы передачи данных

"Дальность С-400 по целям, летящим на большой высоте – 10 километров, может составлять 250 километров уничтожения. Но дальность обнаружения крылатой ракеты, которая двигается на расстоянии 20 метров над уровнем моря, а затем огибает поверхность земли, может быть примерно 25 километров. И при условии того, что ведется боевое дежурство С-400, чего часто не осуществляется", – подчеркнул капитан первого ранга запаса ВМС Украины.

К тому же Россия не имеет единой цифровой системы передачи данных – Link, которая есть у НАТО. В этом состоит проблема противника.

Россияне принимают меры в этом направлении. Однако украинская разведка и ВСУ постоянно работают над обнаружением слабых мест в обороне, в частности в ПВО оккупантов, и планированием новых ударов.

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