Можно было мечтать о такой цели, – Воздушные силы о том, почему сбыт А-50 важен

На днях воздушные силы уничтожили российский самолет А-50. Там прокомментировали историческое событие.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что впервые в истории самолет дальнего радиолокационного обнаружения и вместе с командным пунктом был молниеносно уничтожен. Он подробнее рассказал об этом самолете.

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Весть об уничтожении А-50 обошла весь мир

По словам, Игната уничтоженный А-50 также можно назвать радаром воздушного базирования, это сканирующий территорию страны самолет до 600 километров. Спикер отметил, что если он летает и сверху, и снизу, то он видит все воздушные цели на Северном, Южном и Восточном направлениях. В то же время, таких самолетов в воздушном пространстве часто работает по несколько.

Это помогает России обнаруживать воздушные цели любого типа на территории нашего государства. Информация в реальном времени передается на тот же Ил-22, на другие пункты управления и руководство принимает решение о боевом применении или других реагирований на эту ситуацию,

– объяснил Игнат.

Он также добавил, что работа тактической авиации в связи с этими бортами становится значительно более эффективной.

Такую цель мечтали приземлить

По словам представителя Воздушных сил, известие об уничтожении А-50 облетело весь мир. Он подчеркнул, что это очень хороший знак и для нас, и для стран Запада.

Мы показали, что умело применяем вооружение, можем проводить такие операции по уничтожению врага там, где он этого не ожидает.

– объяснил Юрий Игнат.

Он рассказал, что у России есть еще несколько единиц таких самолетов. Кроме этого, на место самолета будет доставлен такой же, но оккупанты все равно не будут вести себя так дерзко.

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