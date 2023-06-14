Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады распространили в соцсетях видео работы зенитки ЗУ-23-2. Эффектные кадры они сняли с разных ракурсов.
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Как работают наши воины
На кадрах можно увидеть, как военные устанавливают в поле зенитку, готовят ее к бою и заряжают. После этого один защитник ведет огонь. А другой его корректирует и наблюдает за целями через бинокль.
32 отдельная механизированная бригада демонстрирует свою работу: видео
Что такое ЗУ-23-2
На видео показана работа зенитной установки ЗУ-23-2. В сообщении отмечается, что именно с этого оружия наши защитники отлично сбивают иранские "Шахеды", которыми Россия терроризирует украинские города.
ЗУ-23-2 имеет 2 ствола. Их скорострельность составляет 2 тысячи выстрелов в минуту.
То есть за одну секунду зенитка выпускает 33 патрона. Настоящий огненный шквал!
– объяснили воины.
Украинские военные используют это оружие и против наземных целей. К примеру, против вражеских укрытий, пунктов наблюдения и легкобронированной техники.
Россия продолжает закупать у Ирана "Шахеды"
- Недавно разведка Великобритании сообщила, что Москва и Тегеран договорились об увеличении объемов поставок этих беспилотников. Теперь Иран доставляет их стране-агрессорке через Каспийское море.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне запускают эти БПЛА именно ночью. Оккупанты хотят выявить и истощить украинскую ПВО. Также захватчики пытаются сделать невозможным сбивание "Шахедов" таким образом.
- Сами иранские дроны-камикадзе Игнат назвал головной болью. Наши защитники эффективно их уничтожают, но это тяжелая работа. Ведь россияне используют разные маршруты и запускают беспилотники низко к земле.