Бойцы роты разведки 3 отдельной штурмовой бригады прикрыли пехоту во время штурма на Бахмутском направлении. Нашим бойцам удалось нанести урон врагу благодаря атаке беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

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Украинцы бойцы обезвредили пятерых оккупантов

Экскомандир полка "Азов" Андрей Белецкий показал видео, как украинские бойцы выжигают "русских кротов". По его словам, разведчики приняли на себя вражеский огонь и дали возможность штурмовикам зачистить российские позиции.

На кадрах заметно, что российские оккупанты даже не подозревали, что украинские бойцы готовятся их атаковать. Как следствие, по данным Белецкого, были уничтожены два оккупанта и еще трое ранены.

Украинские бойцы уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении: смотрите видео

Обратите внимание. Каждый желающий может стать частью контрнаступления сил обороны Украины и помочь уничтожать еще больше оккупантов. Это можно сделать с помощью Фонда 24, поддержав любое из активных собраний.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 июня сообщила, что за прошедшую неделю на Бахмутском направлении украинские войска продвинулись на 1,5 километра на левом фланге и на 3,5 километра – на правом.

Она также отметила, что площадь территории, которую Силы обороны взяли под свой контроль, уже составляет 16 квадратных километров.

Утром 13 июня заместитель министра обороны сообщила, что во время ведения наступательной операции наши войска за прошедшие сутки продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 метров, на Торецком направлении – на 200 метров и до 1 километра на Бердянском направлении.

Площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров.

По состоянию на 13 июня в ВСУ официально подтвердили деоккупацию села Новодаровка на Запорожье, а также 6 населенных пунктов в Донецкой области: