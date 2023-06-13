Бійці роти розвідки 3 окремої штурмової бригади прикрили піхоту під час штурму на Бахмутському напрямку. Нашим бійцям вдалося завдати втрат ворогу завдяки атаці безпілотних авіаційних комплексів (БпАК).

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Українці бійці знешкодили п'ятьох окупантів

Екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький показав відео, як українські бійці випалюють "російських кротів". За його словами, розвідники прийняли на себе ворожий вогонь і дали можливість штурмовикам зачистити російські позиції.

На кадрах помітно, що російські окупанти навіть не підозрювали, що українські бійці готуються їх атакувати. Як наслідок, за даними Білецького, було знищено двох окупантів та ще трьох поранено.

Українські бійці знищують окупантів на Бахмутському напрямку: дивіться відео

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 12 червня повідомила, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку українські війська просунулися на 1,5 кілометра на лівому фланзі та на 3,5 кілометра – на правому.

Вона також зазначила, що площа території, яку Сили оборони взяли під свій контроль, вже складає 16 квадратних кілометрів.

Зранку 13 червня заступниця міністра оборони повідомила, що під час ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів, на Торецькому напрямку – на 200 метрів та до 1 кілометра на Бердянському напрямку.

Площа території, взятої під контроль, склала до 3 кілометрів квадратних.

Станом на 13 червня у ЗСУ офіційно підтвердили деокупацію села Новодарівка на Запоріжжі, а також 6 населених пунктів у Донецькій області: