"Выполнял боевую задачу": в России заявили о потере экипажа Су-34

Россияне сообщили о гибели летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет якобы был обезврежен в бою.

Российские якобы информированные телеграмм-каналы сообщили о потере истребителя и гибели экипажа вечером 6 мая, передает 24 Канал.

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Истребитель выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Валуйки, Белгородской области. Предварительно катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Экипаж не успел катапультироваться,

– написали россияне на канале "Досье Шпиона".

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ пока не подтверждали эту информацию.

Экипаж погиб

Интересно, что детали боя россияне не приводят. Вполне вероятно, что самолет поразили из средств противовоздушной обороны.

Женя и Володя. Опытный, подготовленный, взлетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины,

– рассказывают оккупанты.

Речь идет о российских летчиках Евгении Кузнецове и Владимире Стрелкове.

Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника.

Ранее Су-34 с номером 21, который якобы и был уничтожен, выполнял боевые задачи на ближнем востоке в Сирии. В частности он применялся для сброса корректируемых авиационных бомб КАБ-500С с аэродрома Базель аль-Асад вблизи Латакии.

Оккупанты продолжают терять технику