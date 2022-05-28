Уничтожение Су-35 над Херсонщиной: перед этим Воздушные силы ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу

28 мая 2022 , 00:57
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Командование Воздушных Сил ВСУ

Над Херсонщиной 27 мая украинский истребил МиГ-29, сбил российский истребитель Су-35. Перед этим украинские воздушные силы ликвидировали вражескую ротно-тактическую группу.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что Су-35 украинские герои уничтожили около 14:00. Уже известно, что МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации. Речь идет о штурмовиках Су-25 Воздушных сил ВСУ. Они наносили удары по войскам русских оккупантов на территории Херсонской области.

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В результате уничтожена ротно-тактическая группа кафиров с техникой и живой силой.
На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно его и встретил украинский МиГ-29,
– говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ заявило о перехваченном радиообмене. Он свидетельствует, что российский пилот катапультировался. Кроме того, неподалеку от Херсона раздался характерный взрыв.

Другие достижения украинских героев

В Харьковской области герои 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили еще один боевой вертолет, который использовали российские захватчики. Речь идет о Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожили из ПЗРК "Перун".

Кроме того, в Донецком направлении противовоздушная оборона Сухопутных войск ликвидировала вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

В общем, на протяжении суток удалось поразить:

  • самолет Су-35;
  • вертолет Ка-52;
  • БПЛА "Орлан-10";
  • ротно-тактическую группу.

Свежие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Герои наносят врагу значительные потери. В частности, по состоянию на 27 мая Генштаб ВСУ сообщил о 29 750 ликвидированных оккупантах . Кроме того, удалось уничтожить:

  • танков – 1 322 единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 245 единиц;
  • артиллерийских систем – 623 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 201 единица;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;
  • крылатых ракет – 115 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц.
Примите во внимание! За сутки 27 мая украинские защитники и защитницы в Донецкой и Луганщине отбили 8 атак. Группировка Объединенных сил сообщила, что на 5 локациях продолжаются бои. Украинским героям на Донбассе также удалось уничтожить 5 танков российских кафиров и 10 единиц боевой бронированной вражеской техники.

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Автор: Мар'яна Бекало