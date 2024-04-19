"В Кремле траур": какие последствия уничтожения самолета Ту-22 и может ли враг производить новые такие борта

Для страны-террориста изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно. Поэтому, сегодняшняя потеря для России является достаточно болезненной.

Украинские разведчики владеют информацией о ситуации с такими бортами в России и о ракетах. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Они (россияне – ред. 24 Канал) пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", – заметил Юсов.

При этом, Юсов предположил, что Россия сделает выводы и в дальнейшем будет осторожнее использовать стратегическую авиацию и это положительная новость для Украины.

Российские пилоты стрессируют

Кроме того, сбивания борта, по словам представителя разведки, повлечет определенное давление на пилотов бомбардировщиков, ведь они не могут чувствовать себя в безопасности даже на 300-километровой зоне.

"И что еще важно для Украины – сами борта. Изготовление новых таких бомбардировщиков для врага – фактически невозможная задача. Понятно, что в Кремле сегодня траур и для этого есть все основания", – отметил представитель ГУР.

Демилитаризация России

Поэтому, сейчас продолжается демилитаризация самой России, в частности стратегической авиации. Юсов отметил, что на сегодня – это уже сегодня факт и это видит весь мир.

"Раньше это происходило в результате другого рода операций (взрывы на аэродромах), сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания", – отметил он.

Атак будет меньше

Также Андрей Юсов считает, что теперь враг будет несколько иначе использовать Ту-22.

"После уничтожения самолета А-50 и сегодняшнего уничтожения Ту-22М3 есть надежда, что "по крайней мере на некоторое время для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится", – отметил разведчик.

При этом он подчеркнул, что сегодняшняя операция не последняя и это еще не все, что запланировано.

Главное о сбитии Ту-22

Сегодня ГУР МО и ВСУ впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет Х-22.

Самолет упал на территории Ставропольского края России.

В России же заявили, что причиной авиакатастрофы бомбардировщика-ракетоносца стала "техническая неисправность".

Заметьте. Ранее в разведке сообщили, что сегодня во время сбития российского Ту-22М3, второй вражеский бомбардировщик, который летел в паре с ним на боевое задание, был вынужден развернуться и не выполнил пусков ракет.