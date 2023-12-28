Все это видят: почему уничтожение "Новочеркасска" очень болезненно для Путина

Владимир Путин разозлился из-за уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск". В командовании черноморского флота могут провести чистки.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, почему для российского диктатора эта потеря так болезненна. Как известно, БДК "Новочеркасск" уничтожили украинские военные с помощью крылатых ракет ночью 26 декабря.

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"У Путина какая-то особая любовь к этому роду войск, к флоту. Конечно, ему причиняет боль уничтожение корабля размером с футбольное поле – 112 метров длины и 15 метров ширины", – отметил Тизенгаузен.

Более того, взорвался не только "Новочеркасск", но и его груз. В Центре стратегических коммуникаций предположили, что на борту могли быть "Шахеды".

Не менее значителен тот факт, что удар нанесли в оккупированном Крыму – на сакральном для Путина куске земли.

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"Посмотрите, что Украина делает на море. Загнала этот флот под плинтус в Новороссийск. Сидят и вылезти оттуда боятся. А ведь это видят все", – подчеркнул Тизенгаузен.

В частности, все видит и делает свои выводы президент Турции Реджеп Эрдоган, пока что лояльно настроенный к России. А также лидер Китая Си Цзиньпин, которого Путин заверил, что российская армия сможет воевать против украинской "не менее пяти лет".

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