В акватории Черного моря доминирует Украина, – политтехнолог об очередном позоре российского флота
Ночью 26 декабря украинские военные запустили крылатые ракеты по большому десантному кораблю российского флота "Новочеркасск", расположенному в районе Феодосии. Скорее всего, судно не подлежит восстановлению.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал событие 24 Каналу. По его словам, уничтожение очередного российского корабля свидетельствует о том, что теперь врагу нет безопасного места в Черном море.
Вашему вниманию Последовал за "Москвой": что известно о корабле "Новочеркасск", который уничтожили в Феодосии
"Детонация была просто безумна. Я думаю, что Генуэзская крепость не видела таких салютов, наверное, никогда. Горит от носа до кормы", – заметил Тизенгаузен.
Российские власти очень не хотят признавать такую потерю, поэтому теперь активно "охотятся" на очевидцев, которые фотографировали пораженный "Новочеркасск".Обратите внимание! БДК "Новочеркасск" уже имел удар. Его повредили 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.
Российский флот больше не черноморский
"Сам факт системного уничтожения российских кораблей в Крыму и около Новороссийска свидетельствует о том, что страна-агрессор уже может забыть о своем флоте, который называется "черноморским". Не имея собственного флота, в акватории Черного моря доминирует Украина", – констатировал Тизенгаузен.
Более того, из-за санкций россияне практически не могут выпускать новые корабли. Теперь речь идет о единицах в год, а в перспективе и этого может не быть.
БДК "Новочеркасск" последовал за "Москвой": реакции
- Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за эффектное пополнение российского подводного флота еще одной посудиной. Он подчеркнул, что оккупантам не будет спокойного места в Украине.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что случаев ликвидации российских кораблей будет больше. Ведь Украине нужно освобождать Крым и море.
- На поражение "Новочеркасска" среагировал также министр обороны Великобритании Грант Шаппс. По его словам, уничтожение российского флота демонстрирует, что война в Украине не зашла в тупик.