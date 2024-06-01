Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что российские РЛС наблюдали за воздушным пространством нашей страны. Их уничтожение может означать также дальнейшие радикальные действия партнеров Украины в случае применения Россией ядерного оружия.

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Задачи РЛС России

Криволап рассказал, что подобные установки россияне использовали для наблюдения за воздушным пространством Украины. Соответственно, задачи, выполняемые украинскими беспилотниками и ATACMS, – это уничтожение всех систем, которые позволяют наносить ночные удары.

Украина показывает россиянам свои возможности и открывает коридор для будущих операций, не только наших, но и украинских партнеров,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Для чего Украина уничтожает РЛС России

По словам Криволапа, в Армавире и Орске были уничтожены три станции, которые входили в единую систему "Купол" – российская система раннего предупреждения о ракетных ударах.

США ранее предупреждали Россию, что в случае применения ядерного оружия, они уничтожат все российские войска на оккупированных украинских территориях.

Авиационный эксперт предположил, что когда были поражены эти три станции, это могло быть расчистка коридора для Tomahawk (американские крылатые ракеты), которые могли бы быть запущены из Средиземного моря или Индийского океана.

Я не слышал, чтобы были другие логические высказывания относительно того, зачем было уничтожать эти станции раннего предупреждения,

– отметил Криволап.

Уничтожение российских РЛС: коротко