Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що російські РЛС спостерігали за повітряним простором нашої країни. Їхнє знищення може означати також подальші радикальні дії партнерів України у випадку застосуванням Росією ядерної зброї.

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Завдання РЛС Росії

Криволап розповів, що подібні установки росіяни використовували для спостереження за повітряним простором України. Відповідно ті завдання, які виконують українські безпілотники та ATACMS – це знищення всіх систем, які дозволяють завдавати нічні удари.

Україна показує росіянам свої можливості та відкриває коридор для майбутніх операцій, не тільки наших, а й українських партнерів,

– підкреслив авіаційний експерт.

Для чого Україна знищує РЛС Росії

За словами Криволапа, в Армавірі та Орську були знищені три станції, які входили в єдину систему "Купол" – російська система раннього попередження про ракетні удари.

США раніше попереджали Росію, що у випадку застосування ядерної зброї, вони знищать усі російські війська на окупованих українських територіях.

Авіаційний експерт припустив, що якраз, коли були уражені ці три станції, це могло бути розчищення коридору для Tomahawk (американські крилаті ракети), які могли б бути запущені з Середземного моря або Індійського океану.

Я не чув, щоб були інші логічні висловлювання стосовно того, навіщо було знищувати ці станції раннього попередження,

– зауважив Криволап.

Знищення російських РЛС: коротко