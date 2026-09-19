Подробный разбор последних операций Сил обороны и новых угроз в эфире 24 Канала провел авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, украинские удары по юго-восточной группировке россиян наносят серьезный ущерб вражеской логистике.

Последствия ударов по Ростову и Таганрогу

Анализируя атаку на аэродром "Ростов-Центральный", авиационный эксперт подтвердил потери 30-го авиационного полка России. Осинтер уже зафиксировал полное уничтожение транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также вертолета Ми-8.

Там произошли серьезные пожары и вторичная детонация. Мы наносим существенные удары по всей юго-восточной группировке и выводим из строя их логистику,

– сказал Константин Криволап.

Не менее болезненным для оккупантов стал удар украинских ракет "Нептун" по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге. Это предприятие производило беспилотники "Молния", детали для дронов "Орион" и оборудование для радиоэлектронной борьбы. Три ракеты разрушили три цеха, повалив даже опорные колонны, поэтому быстрого возобновления производства ожидать не стоит.

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Модернизация С-400 и ответ Украины

Особое внимание Криволап обратил на новую тактику россиян с использованием комплексов С-300 и С-400. Враг активно переделывает эти зенитные ракеты для нанесения ударов по наземным целям, устанавливая на них более мощные твердотопливные двигатели, GPS-навигацию и устойчивые к помехам антенны "Комета-12".

Такая ракета может лететь уже на 400–450 километров. Россияне собирают около 50 таких ракет в месяц, и в прошлом месяце это составляло половину всей баллистической ракетной атаки по Украине,

– Константин Криволап, авиационный эксперт.

Для противодействия новым угрозам, в частности скоростным реактивным беспилотникам, Украина разрабатывает собственные дроны-перехватчики. Поскольку цели летят со скоростью до 500 километров в час, управлять перехватом вручную невозможно. Поэтому украинские инженеры уже создали и успешно испытали алгоритмы автоматического наведения, которые позволяют сбивать вражеские аппараты на встречных курсах.

Напомним, что спутниковые снимки подтвердили масштабные разрушения на аэродроме в Ростове-на-Дону. Кроме того, украинские военные успешно уничтожили наземную станцию управления российскими беспилотниками "Орион" во временно оккупированном Крыму.