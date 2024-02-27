Уничтожено 11 ударных беспилотников и 2 ракеты: Воздушные силы отчитались о работе ночью

Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала ночью дронами и ракетами.

В ночь на 27 февраля 2024 года противник атаковал баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной – Х-31П с ТОТ Херсонской Донецкой обл. и 13-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" – районы пусков Приморско-Ахтарск, Курская обл. – рф.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

