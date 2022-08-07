Уничтожено еще 4 С-300 и "Панцирь-С1": ПВО врага на Юге ощутимо проредела
Источник:оперативное командование "Юг"
Защитники южных областей Украины за 6 августа уничтожили сразу 5 комплексов ПВО врага. Среди них была и элитная система "Панцирь-С1".
Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" в сутки. Там служебные рассказали, какая ситуация по их направлению. Что касается общих потерь живой силы врага, то наши воины ликвидировали там 72 оккупанта.
У цей день В этот день ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области
Как уничтожили часть ПВО врага на Юге
Ликвидация систем противовоздушной обороны россиян удалась благодаря безупречной работе украинских ракетно-артиллерийских подразделений. Они в южных областях в сутки выполнили ориентировочно 200 огневых задач.
Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще полевой склад боеприпасов,
– рассказали в командовании.
Также хорошо отработали наши воздушные войска. Штурмовая авиация Украины с добавлением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесла 9 ударов. Ими атаковали:
- 3 опорные пункты врага;
- 4 скоплениях вооружения и техники врага;
- 1 состав боеприпасов и
Где россияне наступали в этот день
На Южнобужском направлении войска россии систематически применяли все имеющиеся виды вооружения. Они избивались вдоль линии столкновения, а также в тыл обороны Украины. Большинство усилий кафиров были направлены на то, чтобы удержать занятые ранее позиции.
Однако все же была одна попытка проведения штурмовых действий – в направлении Васильков – Благодатное. Даже при поддержке бронированной техники это было безуспешно. Большая группа кафиров начала отступление с потерями.
Вражеская авиация атаковала несколько раз
Штурмовые самолеты и ударные вертолеты россиян совершили 8 атак позиций наших воинов. Они били по:
- уволенных населенных пунктах в Баштанском и Николаевском районах Николаевщины;
- Бериславскому и Херсонскому – Херсонщине.
К счастью, все обошлось без потерь.
Детальнее о ситуации на Юге 6 августа: смотрите видео
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