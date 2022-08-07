Уничтожено еще 4 С-300 и "Панцирь-С1": ПВО врага на Юге ощутимо проредела

Защитники южных областей Украины за 6 августа уничтожили сразу 5 комплексов ПВО врага. Среди них была и элитная система "Панцирь-С1".

Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" в сутки. Там служебные рассказали, какая ситуация по их направлению. Что касается общих потерь живой силы врага, то наши воины ликвидировали там 72 оккупанта.

У цей день В этот день ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области

Как уничтожили часть ПВО врага на Юге

Ликвидация систем противовоздушной обороны россиян удалась благодаря безупречной работе украинских ракетно-артиллерийских подразделений. Они в южных областях в сутки выполнили ориентировочно 200 огневых задач.

Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь-С1", 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще полевой склад боеприпасов,

– рассказали в командовании.

Также хорошо отработали наши воздушные войска. Штурмовая авиация Украины с добавлением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесла 9 ударов. Ими атаковали:

3 опорные пункты врага;

4 скоплениях вооружения и техники врага;

1 состав боеприпасов и

Где россияне наступали в этот день

На Южнобужском направлении войска россии систематически применяли все имеющиеся виды вооружения. Они избивались вдоль линии столкновения, а также в тыл обороны Украины. Большинство усилий кафиров были направлены на то, чтобы удержать занятые ранее позиции.

Однако все же была одна попытка проведения штурмовых действий – в направлении Васильков – Благодатное. Даже при поддержке бронированной техники это было безуспешно. Большая группа кафиров начала отступление с потерями.

Вражеская авиация атаковала несколько раз

Штурмовые самолеты и ударные вертолеты россиян совершили 8 атак позиций наших воинов. Они били по:

уволенных населенных пунктах в Баштанском и Николаевском районах Николаевщины;

Бериславскому и Херсонскому – Херсонщине.

К счастью, все обошлось без потерь.

Детальнее о ситуации на Юге 6 августа: смотрите видео

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