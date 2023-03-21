Уничтожен важный узел с ракетами: отомстит ли Россия за "хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму 20 марта прогремели мощные взрывы. "Хлопок" в Джанкое лишь подтверждает, что ВСУ держат под огневым контролем север Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, в результате взрывов в Джанкое удалось уничтожить ракеты "Калибр НК", которые перевозили по железной дороге.

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Также "хлопок" доказал, что российская ПВО, которую так восхваляют в Кремле, не может выполнять возложенные на нее задачи.

Бурлаков отметил, что ракет "Калибр" в России осталось не так много.

"А здесь почти на ровном месте уничтожается большая партия таких ракет. Это, по меньшей мере, обидно. А когда это происходит еще и в день визита Си Цзиньпина в Москву, это еще более обидно", – отметил журналист.

"Мы не должны думать о мести России"

По его словам, сейчас возникает много вопросов, будет ли Россия пытаться каким-то образом отомстить за "хлопок" в Крыму. Однако Бурлаков убежден, что Украину не должна беспокоить дальнейшая реакция страны-террориста.

"Мы не должны обращать внимание на то, какой будет месть. Главное в этой ситуации – мы уничтожили железнодорожный узел с важными для России ракетами, которых мало", – подчеркнул Бурлаков.

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Проблемы россиян из-за взрывов в Джанкое

Журналист предположил, что взрывы в Джанкое создадут серьезные проблемы для страны-оккупанта.

По всей видимости, теперь россияне не будут подвозить в Джанкой эти ракеты и не будут размещать на севере Крыма базы с важным боекомплектом. А им нужно это делать, чтобы обеспечивать свою группировку в Херсонской и Запорожской областях,

– отметил Бурлаков.

Он добавил, что, вероятно, россияне в дальнейшем постараются везти военную технику и снаряды не через Крым, а через Мариуполь. Однако, по словам журналиста, дорога в Мариуполь также может простреливаться.

Следовательно, ситуация в целом складывается в пользу Украины, а оккупантам придется приложить огромные усилия, чтобы уберечь свои ресурсы.

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