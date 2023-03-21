Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, внаслідок вибухів у Джанкої вдалося знищити ракети "Калібр НК", які перевозили залізницею.
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Також "бавовна" довела, що російська ППО, яку так вихваляють у Кремлі, не може виконувати покладені на неї завдання.
Бурлаков зауважив, що ракет "Калібр" у Росії залишилося не так багато.
"А тут майже на рівному місці знищується велика партія таких ракет. Це щонайменше образливо. А коли це відбувається ще й у день візиту Сі Цзіньпіна до Москви, це ще більш образливо", – зазначив журналіст.
"Ми не маємо думати про помсту Росії"
За його словами, зараз виникає багато питань, чи намагатиметься Росія якимось чином помститися за "бавовну" у Криму. Однак Бурлаков переконаний, що Україну не має турбувати подальша реакція країни-терориста.
"Ми не маємо звертати увагу на те, якою буде помста. Головне у цій ситуації – ми знищили залізничний вузол з важливими для Росії ракетами, яких мало", – наголосив Бурлаков.
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Проблеми росіян через вибухи у Джанкої
Журналіст припустив, що вибухи у Джанкої створять серйозні проблеми для країни-окупанта.
Ймовірно, тепер росіяни не будуть підвозити до Джанкою ці ракети й не будуть розміщувати на півночі Криму бази з важливим боєкомплектом. А їм треба це робити, аби забезпечувати своє угруповання на Херсонщині та Запоріжжі,
– зазначив Бурлаков.
Він додав, що, ймовірно, росіяни надалі намагатимуться везти військову техніку та снаряди не через Крим, а через Маріуполь. Однак, за словами журналіста, дорога на Маріуполь також може прострілюватися.
Відтак, ситуація загалом складається на користь України, а окупантам доведеться докласти величезних зусиль, аби вберегти свої ресурси.
"Бавовна у Джанкої": останні новини
- У Генштабі ЗСУ прокоментували вибухи в Джанкої 20 березня. Там зазначили, що вибухи в Джанкої не зруйнують постачання ворогом боєприпасів до Криму, тому що інші залізничні вузли ще розташовані, зокрема, у Сімферополі.
- При цьому у Генштабі ЗСУ наголосили, що удари по Джанкою можуть перешкодити забезпеченню окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
- Військовий експерт Тарас Жовтенко зазначив, що в України є певні засоби, які можуть продовжити знищувати зброю, що транспортується на залізниці в Криму.