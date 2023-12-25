Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, заметив, что каждое из этих достижений является по-своему важным. Даже несвоевременно подвезенное топливо на один из участков фронта может облегчить ситуацию для украинских военных.

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Украина последовательно уничтожает ресурсы врага

Как подчеркнул Мусиенко, одно из важнейших достижений – уничтожение 5 вражеских самолетов всего за несколько суток. Это – беспрецедентное событие и действительно выдающаяся операция. Самолеты могут сбивать как воздушные цели, так и сбрасывать условные управляемые авиабомбы по позициям.

Украина реализует комплексную стратегию по сокращению возможностей для врага действовать авиацией. Тут есть разные элементы. Пытаемся доставать аэродромы врага, где только можем. Также проходят "рейды" с использованием ЗРК,

– сказал Мусиенко.

Тут следует проследить по количеству боевых вылетов российских самолетов. Если до уничтожения они держались на уровне нескольких десятков, то за 25 декабря – всего 19. Есть надежда, что эта тенденция к снижению количества полетов будет продолжаться.

Уничтожение российских самолетов: коротко