Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що кожен з цих здобутків є по-своєму важливим. Навіть невчасно підвезене паливо на одну з ділянок фронту може полегшити ситуацію для українських військових.

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Україна послідовно знищує ресурси ворога

Як наголосив Мусієнко, один із найважливіших здобутків – знищення аж 5 ворожих літаків всього за кілька діб. Це – безпрецедентна подія та дійсно видатна операція. Літаки можуть збивати як повітряні цілі, так і скидати умовні керовані авіабомби по позиціях.

Україна реалізовує комплексну стратегію зі зменшення можливостей для ворога діяти авіацією. Тут є різні елементи. Намагаємося діставати летовища ворога, де тільки можемо. Також відбуваються "рейди" з використанням ЗРК,

– сказав Мусієнко.

Тут варто прослідкувати за кількістю бойових вильотів російських літаків. Якщо до знищення вони трималися на рівні кількох десятків, то за 25 грудня – лише 19. Є сподівання, що ця тенденція до зниження кількості польотів триватиме і надалі.

Знищення російських літаків: коротко