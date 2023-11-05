Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что снимавший это видео россиянин вряд ли разбирается в вооружении.
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Если бы по пусковой установке С-300 прилетела бы ракета "Точка-У", то ее просто разбросало бы в разные стороны. Тут работали другим оружием.
На асфальте нет воронки. После "Точки-У" всегда безумная воронка. Тогда комплекс разбросало бы в разные стороны в радиусе нескольких десятков метров. Поэтому вряд ли это была "Точка-У",
– отметил Ступак.
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Чем могли уничтожить пусковую установку С-300
Как предположил Ступак, вероятнее всего, по пусковой установке попал FPV-дрон. А после этого произошла и повторная детонация. Внутри установки могли быть ракеты.
Хорошо, что такие вещи удается уничтожать. Это означает, что на каком-то участке фронта стало меньше комплексов ПВО. Где-то будет проще нашим самолетам. Серьезную единицу уничтожили,
– отметил Ступак.
Конечно, при перемещении комплексов противовоздушной обороны должно быть прикрытие. Однако в реальности не всегда удается обеспечить его.
Успехи на фронте: детали
- По состоянию на 5 ноября украинские военные уничтожили более 305 тысяч оккупантов. Также Россия уже потеряла 5284 танка, 9953 боевых бронированных машин, 7375 артиллерийских систем, 867 РСЗО, 570 средств ПВО и т.д.
- 5 ноября во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. Громкие звуки были слышны во всех районах города. Но пока неизвестно, что именно там удалось поразить.
- 3 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши защитники поразили одну из систем ПВО на Юге. Тогда удалось уничтожить радар поиска и наведения комплекса С-300.