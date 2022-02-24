Уничтожили 50 российских оккупантов: штаб предоставил первую за сутки информацию из зоны ООС

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам Российской Федерации. Украинские защитники уничтожили примерно 50 вражеских бойцов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать военные объекты в Украине. Однако ВСУ дает им достойный отпор.

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Защитники обезвредили 50 российских оккупантов

Все военные подразделения Объединенных сил сейчас находятся на своих позициях.

Командование Объединенных сил находится на определенных командных пунктах и управления частями. Противник несет потери,

– сообщили в штабе.

В частности украинские защитники сбили 6 российских самолетов и 2 вертолета. Кроме этого они отразили нападение на Счастье. Бойцы подбили 2 танка и уничтожили примерно 50 российских оккупантов.

Важно – Боевики обстреливают ТЭС возле Счастья | На эту минуту:

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.