Уничтожили 50 российских оккупантов: штаб предоставил первую за сутки информацию из зоны ООС
24 февраля 2022 , 11:22Читати новину українською
Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам Российской Федерации. Украинские защитники уничтожили примерно 50 вражеских бойцов.
Российские оккупанты продолжают обстреливать военные объекты в Украине. Однако ВСУ дает им достойный отпор.
Актуально Россия пошла в наземное наступление в 6 областях, – журналист
Защитники обезвредили 50 российских оккупантов
Все военные подразделения Объединенных сил сейчас находятся на своих позициях.
Командование Объединенных сил находится на определенных командных пунктах и управления частями. Противник несет потери,
– сообщили в штабе.
В частности украинские защитники сбили 6 российских самолетов и 2 вертолета. Кроме этого они отразили нападение на Счастье. Бойцы подбили 2 танка и уничтожили примерно 50 российских оккупантов.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!