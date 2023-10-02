Украинское контрнаступление продолжается, военные метр за метром освобождают нашу землю, нанося врагу потери в живой силе и технике. Так, нацгвардейцы поделились кадрами одного из таких моментов.
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Был блиндаж – и нет
Нацгвардейцы распространили видео, на котором бойцы 5-го отряда Центра специального назначения "Омега" точным выстрелом уничтожают блиндаж с россиянами.
Украинские воины штурмовали враждебную позицию: видео
Под защитой оружия от союзников
Недавно военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады, воюющие на Мелитопольском направлении, показали работу танка "Леопард" и боевой машины пехоты "Брэдли", которые эффективно прикрывают нашу пехоту от снарядов и пуль противника.
Украинская пехота под "надежной защитой" брони: видео
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Россияне не оставляют попыток вернуть утраченные позиции на Востоке и Юге. Так, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались вернуть позиции в районе Андреевки. Противник также стремился восстановить позицию вблизи Авдеевки.
- Враг согнал большую силу в Бахмут. Россияне сосредоточили в городе более 10 тысяч солдат. Сейчас там идут тяжелые бои.
- За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 15 вражеских танков и 9 боевых бронированных машин. Наши воины также ликвидировали 510 захватчиков.