Український контрнаступ триває, військові метр за метром звільняють нашу землю, завдаючи ворогові втрат у живій силі та техніці. Так, нацгвардійці поділилися кадрами одного із таких моментів.

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Був бліндаж – і нема

Нацгвардійці поширили відео, на якому бійці 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" точним пострілом знищують бліндаж з росіянами.

Українські воїни штурмували ворожу позицію: відео

Під захистом зброї від союзників

Нещодавно військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади, які воюють на Мелітопольському напрямку, показали роботу танка "Леопард" та бойової машини піхоти "Бредлі", які ефективно" прикривають нашу піхоту від снарядів і куль противника.

Українська піхота під "надійним захистом" броні: відео

Контрнаступ ЗСУ: що відомо