Уничтожили вместе с боекомплектом: украинские "ПТУРисты" разбомбили российских
Источник:Стратком ВСУ
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с невероятной скоростью атаковали позицию вражеских противотанкистов ракетами украинского ПТРК.
Видео молниеносной реакции украинских воинов обнародовали в телеграмм-канале Стратком ВСУ. На кадрах заметно как одним выстрелом ракеты военные ССО уничтожили вражеский комплекс ПТРК вместе с боеприпасами.
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По словам Стратком ВСУ, украинские военнослужащие на одном из участков фронта заметили, как армия оккупантов подвезла боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Профессионалы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины мгновенно оценили ситуацию и без промедлений атаковали вражескую технику первыми.
Работа оператора ССО / скриншот с видео
Отмечается, что ракетами украинского противотанкового ракетного комплекса оператор ССО с первого выстрела поразил позицию российских противотанкистов. В результате удара уничтожена техника врага, привезенный боекомплект, а также личный состав россиян.
Точный удар украинского ПТРК / скриншот с видео
Уничтожена техника врага / скриншот с видео
Как Вооруженные Силы Украины мастерски ликвидируют врага
- Львовские десантники уничтожили 2 танка оккупантов с помощью современного украинского ПТРК "Стугна" и американского "Джавелина". Также украинские они ликвидировали 3 боевых бронированных машин захватчиков.
- В Бахмутском направлении вражеские войска стремились продвинуться вперед, но украинская армия их мгновенно остановила. Оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.
- Наши воины зажигают оккупантам и днем, и ночью. Бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видео уничтожения вражеского танка с воздуха.
- 19 мая украинские военные обнародовали видео, где видно, как сдетонировал боекомплект российской БМП-2 после успешной работы расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в Луганской области.
- 18 мая над Купянским районом украинские защитники сбили в небе враждебный Су-34 . Самолет упал в Оскол неподалеку от Подлимана. К сожалению, пилотам вражеского истребителя удалось катапультироваться.
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