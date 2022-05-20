Уничтожили вместе с боекомплектом: украинские "ПТУРисты" разбомбили российских

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с невероятной скоростью атаковали позицию вражеских противотанкистов ракетами украинского ПТРК.

Видео молниеносной реакции украинских воинов обнародовали в телеграмм-канале Стратком ВСУ. На кадрах заметно как одним выстрелом ракеты военные ССО уничтожили вражеский комплекс ПТРК вместе с боеприпасами.

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По словам Стратком ВСУ, украинские военнослужащие на одном из участков фронта заметили, как армия оккупантов подвезла боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Профессионалы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины мгновенно оценили ситуацию и без промедлений атаковали вражескую технику первыми.

Работа оператора ССО / скриншот с видео

Отмечается, что ракетами украинского противотанкового ракетного комплекса оператор ССО с первого выстрела поразил позицию российских противотанкистов. В результате удара уничтожена техника врага, привезенный боекомплект, а также личный состав россиян.

Точный удар украинского ПТРК / скриншот с видео

Уничтожена техника врага / скриншот с видео

Как Вооруженные Силы Украины мастерски ликвидируют врага

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