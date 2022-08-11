Уничтожение крымского моста крайне важно, но пока не актуально, – военный эксперт

Еще до взрывов на военном аэродроме "Саки" возле Новофедоровки в украинском обществе было распространено мнение, что самым эффективным ударом, который можно нанести по Крыму, чтобы испортить планы россиян, является удар по керченскому мосту.

Что важнее крымского моста

Об атаке по этому мосту не перестали говорить и сейчас, но на самом деле существуют более важные цели. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Обратите внимание россия закроет крымский мост и будет держать людей на полуострове в заложниках, – эксперт

По его словам, после поражения военного аэродрома, следующими будут цели вроде других аэродромов, базы военно-морского флота россии в оккупированном Севастополе и т.д.

Это не означает, что уничтожение крымского моста менее важно, но это будет необходимо тогда, когда речь пойдет уже о сухопутной операции по деоккупации украинского полуострова.

А уничтожение аэродромов и баз вмф россии имеет практическое значение прямо сейчас. Ведь важно, чтобы, например, россияне не могли перекидывать объекты через Крым,

– считает Катков.

Почему с ударом по мосту следует подождать

Военный эксперт убежден, что поражение моста через Керченский пролив сейчас не принесет такого стратегического результата, хотя, безусловно, станет радостной новостью. Этому есть 2 объяснения.

Во-первых, как пояснил Олег Катков, россияне готовы к потенциальному уничтожению крымского моста с 24 февраля. Они еще тогда пригнали 11 больших десантных кораблей, а при этом, вероятно, не планировали ни одну десантную операцию при минусовой температуре. Ведь идти на такую операцию – сознательно потерять несколько батальонов морской пехоты.

"На самом деле те крупные десантные корабли при уничтожении моста через Керченский пролив берут на себя перекидывание просто и войск, и всего прочего, что им нужно, просто как паромы", – рассказал эксперт.

Второй аспект – пока никто не отменял пробитого оккупантами сухопутного коридора. Следовательно, у россиян просто не будет огромной проблемы обойти уничтожение крымского моста.

Кроме того, следует понимать, что возможный удар по нему не может быть одноразовым. По аналогии с Антоновским и Новокаховским мостами, по крымскому нужно будет наносить систематические и методические удары изо дня в день. Иначе даже дыру, которую создаст 225-килограммовая боевая часть, починят, если время от времени не возобновлять повреждения.

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Взрывы на военном аэродроме в Крыму: коротко