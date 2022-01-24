Уникальная коллекция: украинка в Виннице собрала более 8 тысяч экземпляров обуви

Кроссовки, туфли на каблуке, валенки и еще 8 тысяч обувных экспонатов. Уникальный музей стал не только изюминкой небольшого города Хмельник, в Винницкой области, но и вошел в Книгу рекордов Украины.

Необычную коллекцию ботинок уже 8 лет собирает Неонила Рыбак. А началось все с сувенира привезенного из Нидерландов – брелока.

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В музее ботиночки из 75 стран мира. Их женщине привозили из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии, Китая, Таиланда. И чем больше становилось экземпляров, тем труднее их было найти. Поэтому сейчас новые экспонаты в коллекцию отбирают семьей.

У нас есть целый консилиум, где мы собираемся, начинаем выбирать и обсуждаем целесообразность цены, нужно ли, или нет, и какое качество,

– отметил внук коллекционерки Владислав Рыбак.

Ранее коллекцию Неля Рыбак хранила дома. Но когда экспонатов стало слишком много, решили обустроить экспозицию.

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На месте музея была свалка

Как рассказал инициатор создания музея Александр Кубряк, ранее на месте музея, который сейчас имеет 6 залов, была небольшая свалка. "Такие коллекции не должны стоять дома", – добавил он.

Сбор коллекции продолжается и сейчас. Фарфор, фаянс, дерево, керамика, стекло, ткань, различные металлы, пластик, воск, – и это далеко не полный перечень материалов, из которых изготовлены ботиночки. В коллекции как современные экспонаты, так и уникальные исторические.

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Неля Рыбак стала абсолютной рекордсменкой со своей коллекцией. Подтвердив национальный рекорд Украины – крупнейшая в Украине коллекция сувенирно-декоративной обуви.