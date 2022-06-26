Уникальные экземпляры: россияне сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы

Российские захватчики продолжают уничтожать не только нашу инфраструктуру. Они берутся за нашу культуру и литературу. Так, враг сжег книги из библиотеки храма Петра Могилы в Мариуполе.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что российские захватчики устроили настоящую религиозную месть.

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Книги сожгли во дворе храма

Как отметил он, в храм наведались московские агенты ФСБ в рясах. После этого стало известно, что при содействии попов из РПЦ в Мариуполе не только изъяли, но и сожгли книги из библиотеки в храме УПЦ Петра Могилы. Отметим, что литературу собирали волонтеры, а также небезразличные благотворители.

Особенно ценными были несколько украиноязычных изданий. Их наше государство от рук врага потеряло навсегда.

Храм Петра Могилы в Книге рекордов Украины

Петр Андрющенко также отметил, что сам храм ценен для Украины. А все потому, что его не только построили при поддержке горожан, но и внесли в Книгу рекордов Украины. Последнее удалось благодаря наибольшей петриковской росписи. И, к сожалению, враги могут уничтожить храм Петра Могилы. Его уже планируют либо снести, либо переформатировать, чтобы он соответствовал канонам РПЦ.

В Мариуполе продовольственный кризис

Накануне советник мэра Мариуполя сообщил, что в городе значительно ухудшилась ситуация с продовольствием. По его словам, сейчас там наблюдаются огромные очереди за едой.

Он также отметил, что сложной по-прежнему остается ситуация с питьевой водой. Так, весь Левобережный район до сих пор практически полностью отрезан от централизованного водоснабжения. Горожанам воду завозят примерно раз в неделю. Неудивительно, что ее катастрофически не хватает.

Кроме того, значительно сократились объемы гуманитарной помощи. Более того, она если и есть, то не у всех есть возможность ее получить. Списки, которые составляет враг, становятся гораздо скромнее. В то же время очереди в пункты выдачи продукции безумные. В них стоят тысячи жителей Мариуполя.

Четыре грузовика, которые привез Красный Крест, разобрали за час. Разумеется, всем еды не хватило,

– подчеркнул Андрющенко.

Все это свидетельствует о том, что враг продолжает буквально добивать тех, кого он не убил своими ракетами. Правда, на этот раз он морит людей голодом и держит в бесчеловечных условиях.

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