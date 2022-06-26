Про це розповів радника мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що російські загарбники влаштували справжню релігійну помсту.

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Книжки спалили на подвір'ї храму

Як зазначив він, до храму навідались московські агенти ФСБ у рясах. Після цього стало відомо, що за сприяння попів з РПЦ у Маріуполі не лише вилучили, а й спалили книжки з бібліотеки, що була у храмі УПЦ Петра Могили. Зауважимо, що літературу збирали волонтери, а також небайдужі благодійники.

Особливо цінними були декілька україномовних видань. Їх наша держава від рук ворога втратила назавжди.

Храм Петра Могили у Книзі рекордів України

Петро Андрющенко також наголосив на тому, що сам храм цінний для України. А все тому, що його не лише побудували за підтримки містян, а й внесли до Книги рекордів України. Останнє вдалось завдяки найбільшому петриківському розпису. І, на жаль, вороги можуть знищити храм Петра Могили. Його вже планують або знести або переформатувати, щоб він відповідав канонам РПЦ.

У Маріуполі продовольча криза

Напередодні радник мера Маріуполя повідомив, що у місті значно погіршилась ситуація з продовольством. З його слів, наразі там спостерігаються величезні черги по їжу.

Він також зауважив, що складною все ще залишається ситуація з питною водою. Так, увесь Лівобережний район досі практично повністю відрізаний від централізованого водопостачання. Містянам воду завозять приблизно раз на тиждень. Тож не дивно, що її катастрофічно не вистачає.

Крім того, значно скоротились обсяги гуманітарної допомоги. Ба більше, вона якщо й є, то не всі мають можливість її отримати. Списки, які складає ворог, стають значно скромнішими. Натомість черги до пунктів видачі продукції шалені. У них стоять тисячі мешканців Маріуполя.

Чотири вантажівки, які привіз Червоний Хрест, розібрали за годину. Зрозуміло, всім їжі не вистачило,

– наголосив Андрющенко.

Усе це свідчить про те, що ворог продовжує буквально добивати тих, кого не вбив своїми ракетами. Правда, цього разу він морить людей голодом і тримає у нелюдських умовах.

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