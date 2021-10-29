Уникальные находки и древние захоронения: на Хмельнитчине исследовали самый старый город области

В Полонном, расположенном в Хмельницкой области, археологи изучали историческую часть города. Возле костела Святой Анны исследовали самый старый город в истории.

Масштабные раскопки начались в конце сентября, а завершились в конце октября. То есть продолжались почти месяц.

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Крупнейшие раскопки в Полонном

Археолого-архитектурные исследования начали, когда на соответствующей территории решили построить гостиницу. Согласно закону об охране культурного наследия, перед этим землю следует изучить.

По словам руководителя экспедиции, археолога и кандидата исторических наук Павла Нечитайла, это самые масштабные археологические работы в Полонном.

Полонное – один из старейших украинских городов. В 2021 году населенный пункт отметил свою 1025 годовщину от момента первого письменного упоминания.

Он рассказал, что в 2022 году с помощью раскопок была открыта площадь размером 200 квадратных метров. Она свидетельствует об этапах освоения человеком соответствующей территории.

Что известно о раскопках в Полонном?

В начале октября ученые исследовали крепость в городе, где нашли артефакты времен палеометала и личные вещи казаков и гетмана Ивана Мазепы. В сентябре была откопана стена оборонительного сооружения замка и нерукотворная пещера древних времен. Еще в 2019 году археологи отчистили 2 подземных сооружения в городе. Также в населённом пункте исследовали подземные галереи.

Что нашли во время исследования

Ученые, работавшие на раскопках, нашли:

светильники;

люльки;

монеты;

глиняную и стеклянную посуду;

подковки для обуви;

пули;

оковка для деревянной лопаты.

По словам экспертов, находки датируются разным периодом – начиная с VII – VIII веков новой эры. Но можно утверждать, что Полонное начало развиваться, как минимум, с IX века.

В ходе исследования археологи также откопали остатки кладбища. Кроме того, технический директор экспедиции Дмитрий Тимчук нашел фрагмент свинцовой пластинки, где осталась кириллическая надпись.

Последние археологические находки в Украине

В Городке ученые обнаружили поселение скифов и обнаружили остатки разрушенного каменного замка.

Во Львовской области во время строительства дороги нашли древний горн.

В центре Одессы, на Приморском бульваре, обнаружили банку с осьминогом, которой примерно 80 – 100 лет.

В Хмельницкой области раскопали поселения трипольцев примерно в V тысячелетии до нашей эры.

Соответствующая находка довольно редкая, так как надпись на ней не присуща для эпохи Киевской Руси.