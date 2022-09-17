Германия начала активнее донатить на украинскую армию: какая ситуация с другими странами

Мир продолжает поддерживать Украину из-за военной агрессии России не только на словах. Пока благотворительные донаты на украинскую армию только растут. Например, Германия почти вдвое увеличила финансовую поддержку.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 опубликовала отчет, где проанализировала 68 000 взносов на сумму 3 962 956 долларов. Из этих данных видно, как изменилось распределение пожертвований через UNITED24 с июня по август 2022 года.

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Доноры стали чаще выбирать направление "Оборона и разминирование". Лучше всего это заметно на примере Германии: в начале лета только 25% жителей страны переводили средства на это направление. В конце августа показатель вырос до 42%,

– говорится в отчете.

Что касается других стран, то доноры в большей степени поддерживают оборонный сектор и переводят деньги на "Оборону и разминирование". Эту категорию выбирают:

73% жителей Франции,

75% жителей Канады,

76% жителей Великобритании.

Интересно, что еще три месяца назад этот показатель составлял 60% для каждой из этих стран.

70% самых активных доноров UNITED24 – американцев – также выбирают это направление. По сравнению с 50% в июне.

Как изменились пожертвования в поддержку Украины / Инфографика UNITED 24

Что касается медицинской помощи и восстановления Украины, то иностранные доноры жертвовали примерно в равной пропорции.

А вот в Украине увеличился объем пожертвований на ВСУ (74% против 70%) и на медицинскую помощь (22% против 15%), а на восстановление уменьшился с 15% до 4%.

UNITED24 определили топ-10 стран-доноров:

США, Германия, Франция, Украина, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Швейцария, Ирландия.

Кратко о UNITED24

UNITED24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Средства поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям:

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

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