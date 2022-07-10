Это слишком даже для донбасского бантустана: оккупанты снова пробили дно
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
"Заместитель министра информации" псевдореспублики на Донбассе Данил Безсонов в своем телеграм-канале регулярно ноет, что его "страна" плохо ведет информационную войну и проигрывает Украине.
То есть, человек, который вообще-то отвечает за информационную войну, жалуется фактически сам на себя и расписывается в собственной непригодности.
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Такого еще не было
С*ка, это феерия. Такого я еще не видел. Видел, как чиновники наоборот – приписывают себе несуществующие заслуги, чтобы убедить всех в собственной важности.
Но чтобы опущенный "министр" постоянно причитал о том, как х**во он делает свою работу – это слишком даже для донбасского бантустана.
Скриншот опубликовал Денис Казанский
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Унылые жалобы
И самое потрясающее, что при этом ровно те же люди постоянно пишут о каком-то российском культурном превосходстве и высмеивают Украину за "хуторянство" и "провинциальность".
На практике же оказывается, что "хуторянству" все эти недоминистры не способны противопоставить ничего, кроме своих унылых жалоб на собственную же тупость.
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