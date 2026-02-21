Россия не ожидала этого: военный обозреватель о последствиях удара по заводу-производителю "Искандеров"

Украина ударила ракетой по Воткинскому заводу в Удмуртии, где производят "Искандеры" –Объект горит, и это может вывести из строя стратегически важное производство на определенное время.

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что то, что ракета преодолела 1500 километров и поразила такой объект, является серьезным имиджевым ударом для России, в частности в контексте переговоров.

Насколько серьезным является удар по стратегическому заводу России?

Важно! Воткинский завод является одним из стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса России и должен быть защищен многоуровневой системой ПВО. Кроме того, это уже как минимум третий случай за месяц, когда ракеты "Фламинго" поражают хорошо прикрытые военные цели России, среди которых полигон Капустин Яр.

"Нужно подождать и узнать о реальных масштабах разрушений. Но уже сейчас, судя по видео в публичном пространстве, там до сих пор сильно горит. Вопрос в том, удастся ли вывести завод или хотя бы ключевые цеха из работы на определенное время – это было бы идеальным результатом", – сказал Тимочко.

Удар ослабляет позиции российских переговорщиков на международной арене – иностранные военные и политики, узнав об этом, вряд ли будут воспринимать Россию как сильную сторону. Путину уже не удастся отмахнуться историческими аргументами – придется объяснять, почему украинская ракета долетела до их стратегического завода.

Разведки уже работают над сбором данных о масштабах повреждений, количество погибших специалистов и влияние удара на боевые возможности России. То, что россияне не ожидали такого удара и он стал для них неприятной неожиданностью – однозначно,

– отметил Тимочко.

Что еще известно об украинских атаках по России?