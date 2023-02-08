Соловьев и Симоньян – это максимум, который Россия может противопоставить западным танкам

Ситуация в России настолько печальна, что трудно даже вообразить, как можно было собственными руками довести страну до такого краха. Когда-то Россия была активным участником мировой экономики и в определенной степени частью Западного мира, но сейчас стала изгоем.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, с Россией прекращают вести коммерческие дела, а Запад поставляет тяжелое вооружение для защиты Украины.

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Россия приближается к краху

Юрий Рашкин отметил, что в то время как Украине помогает весь мир, в том числе оружием для отражения российских атак, Кремль может противопоставить этому только позорных пропагандистов.

Единственное, что может этому противопоставить Россия – это Соловьев и Симоньян, которые могут трясти кулаками.

– сказал Рашкин.

Политик убежден, что российская армия – это не та армия, которая может что-то противопоставить западному боевому духу и западным технологиям.

То, что они себе сейчас рассказывают, какие сказки они себе говорят о том, как на самом деле они в России все изобрели, какие они в России действительно "величественны", какая у них "большая культура" и война была "велика" и все у них "большое", а иначе – это просто не Россия. Ну это глупо и воспринимается странно,

– сказал Юрий Рашкин.

Депутат в штате Висконсин убежден, что Владимир Путин навредил своей стране как никто другой. Он фактически поставил крест на стране, культуре, экономике и даже на людях.

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Даже после того, как Путину указали на недопустимость применения ядерного оружия, он решил забрасывать Украину трупами своих солдат.

По словам Рашкина, на Западе сильно сомневаются, что Путин сможет добиться своей цели, разве что ему отчитаются об этом, но на самом деле этого не будет.

Это просто жизнь в отрицании реальности. Что они могут сделать? Они не могут ничего изменить и люди не могут ничего изменить, Путин ничего менять не собирается и это просто страна, которая катится под откос,

– отметил политик.

Депутат убежден, что из-за Путина Россия – это не то место, в котором можно что-то изменить, но из этого места еще можно уехать.

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