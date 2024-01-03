Высел головой вниз почти 10 часов: на Хмельнитчине пенсионер упал в колодец

На Хмельнитчине правоохранители спасли провалившегося в колодец местного жителя. Мужчина пробыл в каменной ловушке почти 10 часов.

Первой в тревогу забила супруга пострадавшего. Ночью она позвонила полиции и рассказала, что ее муж перестал выходить на связь.

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Невероятное спасение

Правоохранители выяснили, что пенсионер утром того дня уехал на дачу в село Исаковцы и отправились туда. Прибыв на место, полицейские услышали крик о помощи, доносившейся из хозяйственного колодца. Оказалось, что именно там застрял 64-летний мужчина. Сотрудники полиции сразу же вытащили его и доставили в больницу.

Известно, что с пострадавшим все хорошо. Он рассказал своим спасателям, что во время уборки колодца не удержал равновесие и упал головой вниз. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчине не удалось. Почти десять часов он звал на помощь.

Пенсионер провалился в колодец: видео спасения Нацполиция

На Волыни два мальчика оказались в ледяной ловушке

В декабре прошлого года двое 12-летних мальчики гуляли по замерзшей ставке. Когда дети уже находились на середине водоема, лед под ними не выдержал – и один из мальчиков упал в воду. Товарищу удалось его вытащить.

Друзья спешно решили идти домой, однако ближе к берегу лед был очень тонкий, он начал ломаться. Тогда дети вынужденно вернулись на середину пруда, где лед был толще, и начали звать о помощи. Вскоре их спасли чрезвычайники.