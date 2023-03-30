Причастны к началу этой войны: какую правду скрывает УПЦ МП

Монахи УПЦ МП не спешат выезжать из Киево-Печерской лавры и сегодня, 30 марта, решили провести очередную службу. На нее пришло немало верующих. После журналистам удалось пообщаться с ними и кое-кто потряс заявлением, обвинив Украину в начале войны. Впрочем, здесь ситуация с точностью до наоборот.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, кто подыгрывал российским властям начиная с 2014 года и разоблачил прихожан на лжи. Заметим, упомянутое выше заявление сделала одна из верующих, которая еще и назвала всех "русскими".

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Причастны к войне

Валерий Клочок процитировал заявление Вселенского Патриарха Варфоломея, в котором говорится, что "РПЦ разделяет с российскими властями ответственность за агрессию России и совершение ею преступлений".

"По-моему, это мощное заявление, но наместники Киево-Печерской лавры молчат об этом. Они причастны к этой войне. Они способствовали российской агрессии в Украине еще с 2014 года", – отметил он.

Ложь на лжи

Политический эксперт отметил ложь, которую сейчас продвигают сторонники московского патриархата. В частности, одна из них относится к имуществу Киево-Печерской лавры.

"Показательны комментарии прихожан, которые на камеру говорят, что все ценности Лавры не являются собственностью государства, а принадлежат РПЦ. Мне интересно, это сами прихожане придумали или им в головы это вбил Паша "Мерседес". Я убежден, что это работа московских попов", – отметил спикер.

Также он подчеркнул, что Лавра – государственная собственность, и она отнюдь не принадлежит РПЦ, о чем заявляют верующие. Кроме того, монахи могут остаться на ее территории, если перейдут в УПЦ.

"Очень правильным был комментарий власти, что никто никого за руки и ноги выбрасывать не будет. А Паша "Мерседес" лжет. Кто хочет – может перейти в УПЦ. А у церкви московского патриархата есть много помещений, куда они могут перевезти своих монахов", – рассказал Валерий Клочок.

Валерий Клочок о ситуации с Киево-Печерской лаврой: смотреть видео

Назвали УПЦ "сектой"

Политического эксперта возмутило еще одно заявление от прихожан и в том числе митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, известного как Паша "Мерседес". Они откровенно назвали Украинскую православную церковь "сектой".

"Сейчас нам нужно обратиться к Патриарху Константинопольскому и напомнить, что он предоставил автокефалию 10 православным церквям Востока. В том числе и украинской в 2019 году. То есть сами прихожане ставят под сомнение решение Патриарха, которого надо понимать первым среди равных, а его кафедру – главной", – отметил Клочок.

Выселение – только начало

Это подчеркивает Валерий Клочок. Его откровенно радует, что Паша "Мерседес" обратился в суд и теперь дела могут разворачиваться совсем в другой плоскости.

Теперь в судебном порядке будет расторгнут договор аренды с государством, а не с церковью, потому что это государственная собственность. Все заявления суд примет во внимание и после решения Паша "Мерседес" молча заберет свои пожитки и уйдет оттуда. А дальше Киево-Печерская лавра будет передана государству,

– резюмировал политический эксперт.

Что предшествовало событиям

1 января 2023 года у УПЦ МП истек срок аренды Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры. Позже министр культуры Александр Ткаченко отметил, что храмы стали государственными. Над этим работала специальная комиссия.

10 марта УПЦ МП получила официальное письмо о расторжении договора пользования госимуществом и зданиями Киево-Печерской лавры. До 29 марта московские попы должны покинуть территорию Лавры. 21 марта они начали вывозить имущество с территории.

Впрочем, 29 марта никто территорию не покинул. Вместо этого Паша "Мерседес" разразился угрозами в адрес украинских властей.

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