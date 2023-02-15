Суд обязал УПЦ МП снести незаконно построенный "храм-маф" в Киеве: где находится

УПЦ МП неоднократно отмечалась своими одиозными заявлениями и поступками, поэтому не вызывает удивления и ее наглость свести незаконную постройку в столице. Свой "храм-маф" она построила в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

Однако Национальный музей истории Украины смог найти управу на УПЦ МП. Суд удовлетворил иск Музея, и теперь незаконное здание представители московского патриархата вынуждены будут снести.

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УПЦ МП нарушила статью Земельного кодекса Украины

Как сообщил министр культуры и информационной политики Украины, УПЦ МП построила свой "храм-маф" в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО. А это является не только нарушением запрета нового строительства в этой зоне, но и нарушением ансамбля исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 статьи 91 Земельного кодекса,

– подчеркнул Ткаченко.

Именно поэтому суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма.

Деятельность УПЦ МП в Украине

Отметим, что 19 января Раду внесли законопроект, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, управляемых с России. К числу таких, конечно, относится УПЦ МП. Его инициатором является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, цель этого законопроекта № 8371 – "обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и содействовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов".

Таким событиям предшествовали контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархии УПЦ МП. Во время них неоднократно обнаруживались доказательства связей с Россией. Более того, в Черновицко-Буковинской епархи правоохранители нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

В целом, с начала полномасштабной войны СБУ вручила десятки подозрений и открыла не одно уголовное дело против представителей УПЦ МП. Уголовное производство начали и против Паши "Мерседеса".