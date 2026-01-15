"Война – это политика": на Буковине священник УПЦ МП скандалил во время похорон воина
- Священник УПЦ МП во время похорон военного на Буковине назвал войну "политикой" и не признал ее агрессией России.
- Священник отказался выполнить похоронные обряды по традиции.
На Буковине священник отказывался провести церемонию похорон военного со всеми обрядами и назвал войну "политикой". Погибшего вместо этого он назвал "обычным покойником".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное в фейсбуке военного капеллана ПЦУ Романа Грищука.
Смотрите также В ТЦК прокомментировали мобилизацию 28-летнего священника УПЦ МП в Ровенской области
Что сказал священник УПЦ МП на похоронах Героя на Буковине?
Инцидент произошел в селе Комаров, что в Черновицкой области, священник УПЦ МП по имени Иоанн Процюк не выразил никакого уважения к подвигу погибшего на войне военного Виталия Мельника. Он проводил чин похорон, но отказался открыть Царские двери, через которые гроб обычно заносят в храм. Священник вообще мешал проводить церемонию по обычаям, что присущи Буковине. К примеру, он не позволял присутствующим креститься.
Благочинный Кельменецкого округа, митрофорный протоиерей УПЦ МП господин Иоанн совсем не признает войну агрессией России, а считает, что это якобы "политические проблемы". Военных капелланов священник вражеской церкви назвал "артистами". Погибшего воина он не считает Героем, называя его "обычным покойником".
Даже за 12 лет войны у них ничего не изменилось! Как еще они должны посмеяться с нашей беды, с наших павших героев, чтобы до людей дошло, кто есть кто? Что еще надо нашему народу, чтобы изгнать наконец этих врагов из своих храмов,
– сообщил Роман Грищук.
Священник на Буковине отказался проводить чин похорон по традиции: смотрите видео
Капеллан рассказал журналистам ZAXID.NET, что Ивана Процюка вежливо попросили открыть Царские двери, однако присутствующие получили от него категорический отказ. О войне он не говорил, потому что, по его убеждению, "духовенство не имеет ничего общего с политикой".
Слова священника повторяли все нарративы российской пропаганды относительно веры и религии. Зато Иван Процюк так и не ответил, какую страну он поддерживает и признает ли, что Россия совершила нападение на Украину.
Даже во время церемонии священник не смог выразить уважение. Он приказал следить, чтобы люди не крестились. Кроме того, он ходил возле процессии и смеялся.
Свидетели конфликта капеллана и Ивана Процюка призывают общину села Комаров собрать религиозную общину и обсудить возможный переход церкви в ПЦУ.
Деятельность УПЦ МП в Украине: последние новости
В Киеве нашли "школу", которая действовала в монастыре УПЦ МП. В заведении преподавали русский язык и пользовались советскими учебниками. Это было нелегальное учебное заведение под названием "Перспектива". Директор заявляла, что это не школа, а якобы семейный клуб.
По состоянию на декабрь 2025 года в Украине активно работали 7826 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего приходов с прихожанами к враждебным церквям было в Днепропетровской области.
В мирном плане США неоднозначными остаются вопросы русского языка и деятельности УПЦ МП в Украине. По словам Владимира Зеленского, соответствующие решения должны приниматься в соответствии с нормами международного права.