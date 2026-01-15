"Война – это политика": на Буковине священник УПЦ МП скандалил во время похорон воина

На Буковине священник отказывался провести церемонию похорон военного со всеми обрядами и назвал войну "политикой". Погибшего вместо этого он назвал "обычным покойником".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное в фейсбуке военного капеллана ПЦУ Романа Грищука.

Смотрите также В ТЦК прокомментировали мобилизацию 28-летнего священника УПЦ МП в Ровенской области

Что сказал священник УПЦ МП на похоронах Героя на Буковине?

Инцидент произошел в селе Комаров, что в Черновицкой области, священник УПЦ МП по имени Иоанн Процюк не выразил никакого уважения к подвигу погибшего на войне военного Виталия Мельника. Он проводил чин похорон, но отказался открыть Царские двери, через которые гроб обычно заносят в храм. Священник вообще мешал проводить церемонию по обычаям, что присущи Буковине. К примеру, он не позволял присутствующим креститься.

Благочинный Кельменецкого округа, митрофорный протоиерей УПЦ МП господин Иоанн совсем не признает войну агрессией России, а считает, что это якобы "политические проблемы". Военных капелланов священник вражеской церкви назвал "артистами". Погибшего воина он не считает Героем, называя его "обычным покойником".

Даже за 12 лет войны у них ничего не изменилось! Как еще они должны посмеяться с нашей беды, с наших павших героев, чтобы до людей дошло, кто есть кто? Что еще надо нашему народу, чтобы изгнать наконец этих врагов из своих храмов,

– сообщил Роман Грищук.

Священник на Буковине отказался проводить чин похорон по традиции: смотрите видео

Капеллан рассказал журналистам ZAXID.NET, что Ивана Процюка вежливо попросили открыть Царские двери, однако присутствующие получили от него категорический отказ. О войне он не говорил, потому что, по его убеждению, "духовенство не имеет ничего общего с политикой".

Слова священника повторяли все нарративы российской пропаганды относительно веры и религии. Зато Иван Процюк так и не ответил, какую страну он поддерживает и признает ли, что Россия совершила нападение на Украину.

Даже во время церемонии священник не смог выразить уважение. Он приказал следить, чтобы люди не крестились. Кроме того, он ходил возле процессии и смеялся.

Свидетели конфликта капеллана и Ивана Процюка призывают общину села Комаров собрать религиозную общину и обсудить возможный переход церкви в ПЦУ.

Деятельность УПЦ МП в Украине: последние новости