УПЦ МП начала в Украине еще одну спецоперацию по указанию бункерного психопата

Прочитал заявление Русской православной церкви в Украине (она же "Украинская православная церковь Московского патриархата"). Для меня абсолютно очевидно следующее.

Московская агентура в рясах

1) Они находятся под полным контролем Москвы, и не будут ничего с этим делать, все совершенно сознательно и добровольно.

Советуем Путин поставил на зеро все, что бережно собирал, и проиграл

2) Информационные сообщения, которые они озвучивают, также поступают из Москвы в виде "темников".

Как Украину разрушают изнутри

Они участвуют в информационной спецоперации против Украины, цель которой – разжигание вражды в пределах Украины, на что, очевидно, делают сейчас ставку в "бункере".

4) Еще одна цель информационной спецоперации – формирование "комплекса вины" у украинцев, которые должны думать, что они чем-то "спровоцировали" бункреного психопата.

Интересно Украинцы только начали получать западное оружие, а уже "накосили" более 20 тысяч кафиров

5) При этом у них есть разрешение на "умеренную критику" московских властей, но без конкретного указания агрессора и преступника.

Все это может увидеть любой опыт анализа пропагандистских текстов.

Важное – митрополит Драбинко высказался по поводу запрета УПЦ МП: смотрите видео