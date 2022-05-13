УПЦ МП начала в Украине еще одну спецоперацию по указанию бункерного психопата
Источник:фейсбук Петра Олещука
Прочитал заявление Русской православной церкви в Украине (она же "Украинская православная церковь Московского патриархата"). Для меня абсолютно очевидно следующее.
Московская агентура в рясах
1) Они находятся под полным контролем Москвы, и не будут ничего с этим делать, все совершенно сознательно и добровольно.
Советуем Путин поставил на зеро все, что бережно собирал, и проиграл
2) Информационные сообщения, которые они озвучивают, также поступают из Москвы в виде "темников".3) Они участвуют в информационной спецоперации против Украины, цель которой – разжигание вражды в пределах Украины, на что, очевидно, делают сейчас ставку в "бункере".
Как Украину разрушают изнутри
4) Еще одна цель информационной спецоперации – формирование "комплекса вины" у украинцев, которые должны думать, что они чем-то "спровоцировали" бункреного психопата.
Интересно Украинцы только начали получать западное оружие, а уже "накосили" более 20 тысяч кафиров
5) При этом у них есть разрешение на "умеренную критику" московских властей, но без конкретного указания агрессора и преступника.
Все это может увидеть любой опыт анализа пропагандистских текстов.
Важное – митрополит Драбинко высказался по поводу запрета УПЦ МП: смотрите видео