С 1 января УПЦ МП не будут пускать в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел "Мерседес" пожаловался, что с Нового года УПЦ МП не будут пускать в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры. Он призвал президента упразднить это решение.
Наместник Лавры, известный как Паша "Мерседес", записал 15-минутное видеообращение к Владимиру Зеленскому. Он жаловался на жизнь и посетовал, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января. Об этом пишет 24 канал.
К теме Вообще не хочу ехать: Паша "Мерседес" по-русски пожаловался верующим на выселение из Лавры
Митрополит "Мерседес" призывает "защитить" УПЦ МП
31 декабря – последний день, когда УПЦ МП будет совершать богослужение в Успенском соборе и Трапезной церкви. В тот день истекает их аренда.
Об этом, по словам Павла, сообщил директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра". Государство в лице заповедника владеет всеми помещениями лавры.
Митрополит Павел также сказал, что обращался к министру культуры Александру Ткаченко, но не получил ответа, поэтому призвал президента Зеленского "защитить" УПЦ МП. Он просит у главы государства призвать правительство и депутатов не принимать решения об окончании аренды храмов Лавры.
Также он попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить". При этом еще раз обвинил Эпифания в расколе Украины.
Обращение "Мерседеса" к президенту:
Что происходит в Киево-Печерской Лавре
- 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- Но секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киево-Печерская Лавра не переходила в ПЦУ – такие документы не принимался ни Кабмином, ни другими украинскими ведомствами.
- Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний уточнил, что переход Киево-Печерской Лавры в ПЦУ не может быть мгновенным.
- Наместник Киево-Печерской лавры Паша "Мерседес" во время обращения к верующим заявил, что с 1 января священнослужители УПЦ МП могут лишить доступ к главным храмам лавры. Он обращался к ним на русском языке и прибег к циничной манипуляции, сказав, что во времена СССР разрешали молиться, а сейчас якобы делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви". Почему-то он не упомянул, что в СССР производились массовые аресты и преследования духовенства и религиозных проповедников.