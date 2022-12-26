С 1 января УПЦ МП не будут пускать в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел "Мерседес" пожаловался, что с Нового года УПЦ МП не будут пускать в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры. Он призвал президента упразднить это решение.

Наместник Лавры, известный как Паша "Мерседес", записал 15-минутное видеообращение к Владимиру Зеленскому. Он жаловался на жизнь и посетовал, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января. Об этом пишет 24 канал.

К теме Вообще не хочу ехать: Паша "Мерседес" по-русски пожаловался верующим на выселение из Лавры

Митрополит "Мерседес" призывает "защитить" УПЦ МП

31 декабря – последний день, когда УПЦ МП будет совершать богослужение в Успенском соборе и Трапезной церкви. В тот день истекает их аренда.

Об этом, по словам Павла, сообщил директор государственного заповедника "Киево-Печерская лавра". Государство в лице заповедника владеет всеми помещениями лавры.

Митрополит Павел также сказал, что обращался к министру культуры Александру Ткаченко, но не получил ответа, поэтому призвал президента Зеленского "защитить" УПЦ МП. Он просит у главы государства призвать правительство и депутатов не принимать решения об окончании аренды храмов Лавры.

Также он попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить". При этом еще раз обвинил Эпифания в расколе Украины.

Обращение "Мерседеса" к президенту:

Что происходит в Киево-Печерской Лавре