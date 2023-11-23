По решению суда: УПЦ МП должно освободить помещение Михайловской церкви в Киевской области
Источник:Минкульт Украины
В Министерстве культуры и информационной политики 23 ноября рассказали о новом решении суда по УПЦ МП. Так, религиозное общество должно освободить Михайловскую церковь в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области.
Таким образом, апелляционный суд поддержал Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав".
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УПЦ МП должен освободить церковь в Переяславе
В Минкульте отметили, что хозяйственный суд Киевской области вынес решение в пользу Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" по делу о Михайловской церкви. Так, религиозную общину УПЦ МП обязали освободить помещение Свято-Михайловского храма.
Религиозное общество не согласовало с решением суда, на что подала апелляцию. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе предварительное решение судебной инстанции. Следует отметить, что Министерство культуры и информационной политики сыграло в этом деле роль третьей стороны.
Как сообщает местное издание "Переяслав.City", ранее в помещении и на территории Михайловской церкви работали Музей народной одежды Центрального Приднепровья и Музей древнерусской архитектуры Переяслава.
Однако при Януковиче историческое здание передали УПЦ МП. Директор заповедника "Переяслав" Александр Колыбенко рассказал, что в 2010 году Минкульт обязал бывшего руководителя заведения заключить договор со Свято-Михайловским приходом УПЦ на постоянное безвозмездное пользование землей.
Ранее СБУ проверяла церкви УПЦ МП в Закарпатье
- Служба безопасности 7 ноября посетила двух храмов УПЦ МП в Закарпатье с проверкой. В частности, там представители московского патриархата прославляли "русский мир".
- Правоохранители проверяли информацию, что в храмах молились за "российское высокое духовенство". Кроме того, там подчеркнули, что священники УПЦ МП разжигали межконфессиональную рознь.
- Кроме того, СБУ проверяет законность размещения храмов на земельных участках. Правоохранители отметили, что в Закарпатье УПЦ МП имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов.
- Следует отметить, что за УПЦ МП стоит РПЦ, священнослужители которой благословляют россиян на убийство украинцев. К тому же, РПЦ оправдывает войну против Украины и распространяет кремлевские нарративы как среди россиян, так и украинцев.