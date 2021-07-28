УПЦ МП открестилась от Кивы и говорит, что не собирается свергать власть

Одиозный Илья Кива заявил, что осенью прихожане, которые вышли на Крестный ход, свергнут власть Зеленского. В московском патриархате такие обещания опровергли.

Голословные заявления Ильи Кивы назвали "мягко говоря, неразумными". Такое мнение высказал представитель УПЦ МП Николай Данилевич в своем фейсбуке.

Напомним Скандальный Кива сказал, что Московская патриархия "снесет" власть

"Верующие УПЦ не собираются делать переворот"

В УПЦ МП Киву попросили не приватизировать церковь для чьих-то политических интересов. Николай Данилевич пошутил, мол "пусть ОПЗЖ попытается собрать хотя бы половину присутствующих из хода".

Об угрозах госпереворота, то в УПЦ отметили, что верующие не собираются этого делать.

Верующие УПЦ не собираются делать переворот или новый майдан в стране и свергать Президента В. Зеленского ни этой осенью, ни следующей весной. Крестный ход – это религиозное, а не политическое мероприятие,

– написал Данилевич.

Что наобещал Илья Кива

В своих соцсетях он поблагодарил всех участников Крестного хода, который состоялся в Киеве. Он пригрозил, что эти люди осенью будут "сносить власть Зеленского". Кива пригрозил, что это была лишь репетиция.

Такие слова являются ничем иным, как угрозой свержения действующей власти. Стоит напомнить, что это не первое подобное заявление Кивы.

Крестный ход в Киеве