Все происходит за пределами христианства, – религиовед о выселении УПЦ МП

УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую Лавру 29 марта. Однако она этого не сделала, и то, что там происходит вообще вне христианства.

Такое мнение 24 Каналу выразила религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. В частности, УПЦ МП не спешит выезжать из Лавры, и с утра 30 марта провела там службу.

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УПЦ МП таки уедет из Лавры

Филиппович рассказала, что в конце концов УПЦ МП придется уехать из Лавры. На самом деле, эти, так сказать, церковные деятели вообще забыли основы своей религии, а наместник монастыря забыл об основах монашеской жизни. Сейчас на территории святыни бушуют настоящие страсти.

Сейчас война расставила все точки над "i". До сих пор наместник монастыря не готов сказать о том, что идет эта война, признать, что продолжается не "братоубийственное противостояние", а война. Понятно, что эти монахи будут держаться в Лавре до последнего, потому что за 30 лет прижились, как сибирячка в Крыму, которая не хотела ехать с полуострова, потому что как дома жила,

– отметила доктор философских наук.

Она добавила, что государство действует в рамках закона. Она собирает материалы, будет также делать встречный судебный иск. Это напоминает 2014 год, события Революции достоинства – противостояние между Майданом Независимости и Мариинским парком.

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УПЦ МП не связана с христианством

По словам религиоведа, действия УПЦ МП, а точнее РПЦ, вообще не соответствуют религии и христианству. РПЦ – это политический институт, выполняющий заказ Кремля. Своё настоящее лицо они показывают на фронте и оккупированных территориях, где творят своеволие.

"Длительное время, пока они были на определенном расстоянии, брякали оружием на границе, мы достаточно снисходительно относились и к пропаганде, и к "русскому миру". Сейчас уже терпение врывается, особенно когда мы платим такую цену за нашу независимость", - отметила Филиппович.

Как она отметила, Россия хочет вернуть какое-нибудь эфемерное понятие триединой Руси, от которой она никак не может избавиться. Россия и так владеет шестой частью суши всей планеты, но не может навести там порядок, но хочет захватить новые территории.

УПЦ МП не хочет покидать Лавру: коротко