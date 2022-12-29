Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП: результаты опроса

На фоне последних новостей об УПЦ МП, в обществе все больше говорят о запрещении этой организации. Социологи опросили украинцев и выяснили, что большинство граждан нашего государства поддерживают такое решение.

Исследование проводил Киевский международный институт социологии. Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство украинцев выступают за запрет УПЦ МП.

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Результаты опроса

По результатам опроса 54% респондентов высказались за полное запрещение деятельности УПЦ МП на территории Украины. Еще 24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль.

Против вмешательства в дела УПЦ МП высказались 12% опрошенных граждан.



Результаты опроса по УПЦ МП / Скриншот

Среди регионов больше всего сторонников запрета УПЦ МП в Центре Украины – 62%. На Западе запрет поддерживает 57% опрошенных, на Юге – 48%, а на Востоке – 41%.



Результаты опроса в регионах / Скриншот

УПЦ МП отказывается переименовываться

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проведен в течение 4 - 27 декабря 2022 Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 г. года.

Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на его принадлежность России. Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

Однако юрист Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов заявил, что решение КСУ не касается УПЦ МП, потому что эта организация не упоминается непосредственно в законе, поэтому переименовываться они не собираются.