Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП: результаты опроса
На фоне последних новостей об УПЦ МП, в обществе все больше говорят о запрещении этой организации. Социологи опросили украинцев и выяснили, что большинство граждан нашего государства поддерживают такое решение.
Исследование проводил Киевский международный институт социологии. Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство украинцев выступают за запрет УПЦ МП.
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Результаты опроса
По результатам опроса 54% респондентов высказались за полное запрещение деятельности УПЦ МП на территории Украины. Еще 24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль.
Против вмешательства в дела УПЦ МП высказались 12% опрошенных граждан.
Результаты опроса по УПЦ МП / Скриншот
Среди регионов больше всего сторонников запрета УПЦ МП в Центре Украины – 62%. На Западе запрет поддерживает 57% опрошенных, на Юге – 48%, а на Востоке – 41%.
Результаты опроса в регионах / Скриншот
УПЦ МП отказывается переименовываться
Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название так, чтобы оно указывало на его принадлежность России. Закон №5309, принятый в 2018 году, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.
Однако юрист Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Бахов заявил, что решение КСУ не касается УПЦ МП, потому что эта организация не упоминается непосредственно в законе, поэтому переименовываться они не собираются.