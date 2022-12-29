Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування свідчать про те, що більшість українців виступають за заборону УПЦ МП.
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Результати опитування
За результатами опитування 54% респондентів висловилися за повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. Ще 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль.
Проти втручання в справи УПЦ МП висловилися 12% опитаних громадян.
Результати опитування щодо УПЦ МП / Скриншот
Серед регіонів найбільше прихильників заборони УПЦ МП у Центрі України – 62%. На Заході заборону підтримує 57% опитаних, на Півдні – 48%, а на Сході – 41%.
Результати опитування в регіонах / Скриншот
УПЦ МП відмовляється перейменовуватися
Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві.
Однак юрист Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що рішення КСУ не стосується УПЦ МП, бо ця організація не згадується безпосередньо в законі, то ж перейменовуватися вони не збираються.